Hans Enoksen valgt enstemmigt

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. maj 2018 - 13:02

Det stod på forhånd klart, at koalitionspartierne bakker op om Hans Enoksen (PN) som ny formand for Inatsisartut. Men også talerne fra Inuit Ataqatigiit og Demokraterne meddelte, at de bakker op om Hans Enoksens kandidatur.

Dette skete med et håb om, at Hans Enoksen kan formidle et godt samarbejde i Inatsisartut.

Følgelig blev Hans Enoksen valgt med samtlige 31 stemmer i ryggen

Han lovede efterfølgende, at han vil forvalte sit mandat med omhu og behandle samtlige partier lige og fair.

Som 1. næstformand blev Mimi Karslen (IA) valgt, Jess Svane (S) blev 2. næstformand, Randi Vestergaard Evaldsen er 3. næstformand og Nikkulaat Jeremiassen er 4. næstformand.

Jess Svane og Nikkulaat Jeremiassen må dog afvente ind til de senere i dag bliver indkaldt som stedfortrædere, da de ikke er valgt til Inatsisartut.