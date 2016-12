Enoksen: Tredobling intet problem

Torskekvoten for næste år kommer til at ligge et pænt stykke over den biologiske rådgivning, lyder signa­let fra medlem af Naalakkersuisut for fiskeri og fangst Hans Enoksen (PN).

Den biologiske rådgivning for 2017 er på 12.379 tons torsk, men Hans Enoksen lægger op til en samlet kvote på nogenlunde samme niveau, som de landede mæng­der på over 34.000 tons i år, når kvoter på forskellige arter bliver fastsat mellem jul og nytår. Helle­fiskekvoten bliver heller ikke sat ned trods biologernes anbefaling om forsigtighed.

Kritik fra Demokratiit

Oppositionspartiet, Demokra­terne, kritiserede for nyligt forhø­jelserne af kvoter på hellefisk, krabber og torsk. Michael Rosing, der er Demokraternes medlem i udvalget for fiskeri og fangst, me­ner, at kvoteforhøjelser er brud på koalitionsaftalen, hvor der står, at levende ressourcer skal forvaltes på en bæredygtig måde.

Ser ikke biologer som fjende

Men Hans Enoksen vil ikke ba­sere sine beslutninger på biologer­nes vurdering alene. Han vil i høj grad inddrage fiskernes viden.

Det ser ud som om jeg bliver betragtet som en, der har biolo­gerne som min fjende. Men jeg træffer mine beslutninger på baggrund af, at fiskerne også bliver hørt ­ ikke kun biologerne, siger Hans Enoksen (PN).

- Hvordan vil du finde balancen?

Du vil ikke følge biologernes rådgivning fuldt ud, men du kan heller ikke indfri fiskernes ønsker fuldt ud.

Fiskerne ønsker større kvoter, men vi kan ikke komme uden om at lytte til biologerne. Vi er forpligtiget til at sikre at der er fiske­arter nok til fiskeriet i fremtiden, siger Hans Enoksen (PN).

