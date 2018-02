Enoksen siger nej tak til danske investeringspenge

Den danske regering har ved flere lejligheder tilkendegivet, at den er parat til gå ind i en dansk-grønlandsk investeringsfond. Regeringen har blot ventet på en henvendelse fra Naalakkersuisut, men her har man tilsyneladende fedtspillet.

Senest var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) inde på emnet ved en forespørgselsdebat i Folketinget 19. januar.

- Der er en åben invitation. Jeg undrer mig over, hvorfor man ikke tager imod den hånd, der er rakt frem, sagde Lars Løkke Rasmussen (V) under debatten.

'Skuffende'

Men nu er fedtspilleriet slut og erstattet af et klart nej tak. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fra Aaja Chemnitz Larsen (IA) om netop planerne for en fælles fond.

- Naalakkersuisut har ikke planer om at etablere en ny finansieringsfond, skriver naalakkersuisoq for handel og erhverv, Hans Enoksen (PN) i sit svar.

Allerede tirsdag fortalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsel i et interview med AG, at fonden ikke var blevet til noget.

Og det var ikke det svar, som Aaja Chemnitz Larsen (IA) havde håbet på.

- Jeg syntes, at det er meget skuffende, at man ikke engang vil tage dialogen med den danske regering, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Behov for en større kage

Hun mener, at sådan en fond vil kunne låne til investeringer i turismen, i råstofprojekter og generelt i iværksætteri.

- Det er virkelig ærgerligt, at man siger nej, fordi vi har i høj grad for flere investeringer. Hvis vi vil bevare vores velfærd, så er der behov for, at vi gør kagen større.

I 2015 besluttede Inatsisartut, at man skulle undersøge mulighederne for sådan en fælles fond. Men fastslår Hans Enoksen altså, at Naalakkersuisut ikke vil gå videre med planerne.

- Jeg kan da godt forstå, at man vil se på vilkårene inden man går ind i sådan en fond, men man burde i det mindste tage dialogen, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Henviser til eksisterne fonde

Hun siger at der er tilkendegivelse fra danske pensionskasser om, at de godt vi investere i Grønland. Men de har behov for at regeringen og Naalakkersuisut lægger en bund i form af den fælles fond.

I sit svar skriver Hans Enoksen, at Vækstfonden nu kan yde lån til grønlandske virksomheder, samt at både den den Europæiske Investeringsbank og den Nordiske Investeringsbank tilbyder lån til projekter i Grønland og Arktis. Derfor mener han ikke, at der er behov for yderlige muligheder.