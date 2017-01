Enoksen-opsang til medierne: Udvis ansvarlighed

- At stramme regler og true er to vidt forskellige begreber, fastslår Hans Enoksen, der er forundret over, at ikke et eneste parti eller organisation her i landet har støttet udmeldingen om:

- at såfremt trawlere fortsat ulovligt benyttes til at transportere narkotika til Grønland, vil Naalakkersuisut kunne overveje, at stramme reglerne for udstedelser af licenser og kvotetildelinger i fremtiden.

Hans Enoksen føler samtidig, at medierne har fordrejet hans budskab og forklarer:

- I pressemeddelelsen stod der ikke et ord om, at rederierne vil miste deres licens eller kvoter, hvis det fortsat transportere hash til landet, idet der udtrykkeligt står, at Naalakersuisut kunne overveje, at stramme reglerne for udstedelser af licenser og kvotetildelinger i fremtiden.

Hans Enoksen langer ud efter Sermitsiaq.AG og KNR.gl, der begge har omtalt sagen. Og Demokraternes justitsordfører Michael Rosing får også nogle ord med på vejen af den øverst politisk ansvarlige på fiskeriområdet.

Læs hele hans pressemeddelelse her:

Udvis dog ansvarlighed og citerer mig korrekt