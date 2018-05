Enoksen korrigerer: Det er tolkeopgaven, som jeg vil have placeret

Kathrine Kruse Fredag, 25. maj 2018 - 17:15

Avisen AG bragte onsdag en historie om, at den nyvalgte formand for Inatsisartut Hans Enoksen fra Partii Naleraq vil drøfte nye arbejdsgange i Inatsisartut.

- Det står i selvstyreloven at det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland. Men situationen er alligevel den, at et forslag til Inatsisartut ikke kan blive optaget på dagsorden, hvis forslaget ikke er oversat til dansk. Det kan ikke passe, at Inatsisartut skal arbejde under disse forhold. Det er noget, jeg vil tage op i samarbejde med andre partier i Inatsisartut, sagde Hans Enoksen til avisen AG.

Nu meddeler Hans Enoksen via en pressemeddelelse fra Inatsisartuts Bureau, at han aldrig har sagt, at der kun skal anvendes ét sprog i Inatsisartut.

- Derimod mener jeg, at vi skal vurdere, hvor oversættelsesopgaven skal placeres – skal den ligge hos medlemmerne af Inatsisartut og administrationen, eller skal den løses på anden vis? Det er dét spørgsmål, som jeg gerne vil drøfte videre i Formandskabet for Inatsisartut, skriver Hans Enoksen fredag, da han føler, at der er opstået det indtryk, at det er hans holdning som formand for Inatsisartut, at Inatsisartut fremover kun skal arbejde på grønlandsk.

- Jeg ser derfor frem til en konstruktiv debat om, hvordan vi kan sikre Inatsisartut de bedst mulige rammebetingelser for at udføre sit arbejde, slutter Hans Enoksen.