Hans Enoksen: Ingen planer om dansk-grønlandsk investeringsfond

Avisen Sermitsiaq skriver, at Naalakkersuisut har ingen planer om at etablere en dansk-grønlandsk investeringsfond.

Det skriver Naalakkersuisoq for Erhverv, Hans Enoksen, Partii Naleraq, i et svar til Sermitsiaq.

Dermed afviser han at tage imod den hjælpende hånd, som statsminister Lars Løkke Rasmussen strakte frem under forespørgselsdebatten i Folketinget den 19. januar.

Har ingen planer om etablering

Hans Enoksen giver som begrundelse, at der allerede er tilvejebragt en række forbedrede finansieringsmuligheder, og han nævner blandt andet Vækstfonden, der nu kan yde lån med mere til grønlandske selskaber. Derudover har Den Europæiske Investeringsbank (EIB) udvidet de sektorer i Grønland, som der kan ydes lån til.

Udover for eksempel infrastrukturprojekter tilbyder banken nu også lån til mineprojekter. Den Nordiske Investeringsbank (NIB) har oprettet en arktisk lånefacilitet på 500 millioner euro, der skal stimulere investeringer i det arktiske område, og endelig så arbejdes der på at sikre, at Eksport Kredit Fonden kan stille garantier for grønlandske virksomheder.

– Det er derfor Naalakkersuisuts vurdering, at der allerede er tilvejebragt en række forbedrede finansieringsmuligheder. Naalakkersuisut har ikke planer om at etablere en ny finansieringsfond, slutter Hans Enoksen sit svar.

Smækker døren

Hos Demokraterne forstår man slet ikke Naalakkersuisuts beslutning, som Justus Hansen kalder dum, når nu alle og enhver ved, at landet har brug for investeringer udefra.

- Jeg forstår ikke, at man udelukker sig fra at tage et indledende møde. At en statsminister rækker hånden ud, bør da motivere til en dialog. I stedet smækker man med døren, og misser dermed en potentiel chance for kapital til landet. Der er ingen tvivl om, at for investorer vil en statsgaranti have stor betydning, siger Justus Hansen, der vil tage sagen op i Erhvervsudvalget

