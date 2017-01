Enoksen i nyt angreb: Slut med dispensationer

- Vi kan ikke blive med at dispensere fra den gældende bekendtgørelse, hvor udenlandske fiskere bliver hyret i grønlandske fiskefartøjer, mens der i landet findes arbejdsdygtige unge, som sagtes kan hyres ombord i fiskefartøjerne, skriver Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

Han understreger, at det må være vejen frem, hvis ”vi skal opnå et uafhængigt bemandingsmønstre ombord i de grønlandske fiskefartøjer”.

I pressemeddelelsen hedder det:

”Ifølge bekendtgørelsen må officererne ombord på et fartøj, der er over 24 meter langt, være på mindst 60 procent af besætningen, som har folkeregister adresse i Grønland, og har haft folkeregister adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår”.

Og departementet oplyser, at følgende besætningsmedlemmer betragtes som officerer: skipper, styrmænd, kok/hovmester, trawlbas, fabriksleder og fabriksformand.

Hans Enoksen mener, at denne udmelding falder i tråd med koalitionsaftalen, hvori man skriver:

”Landets egne styrmænd og skippere skal udnyttes bedre, ved at fremme egen forsyningen af denne personel på området vil der pågå grønlandisering af Royal Arctic Line A/S’ personale. Den grønlandske ansøger ved ansættelser af styrmænd og skippere til udenskærs trawlere skal have første prioritet. På den måde kan der arbejdes også for at sikre at pengestrømmen ud af landet minimires, til gavn for vort land.”