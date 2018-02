Hans Enoksen går ind i sag om vandkraftpotentiale

Sagen om det private energiselskab Nanoq Power, der fik afslag på en ansøgning om at udvikle et vandkraftprojekt ved Nanortalik, tager nu en ny drejning.

Fredag fik en af folkene bag Nanoq Power, Svend Hardenberg, mulighed for at fremlægge handlingsforløbet overfor naalakkersuisoq for erhverv, Hans Enoksen (PN), og efterfølgende blev der sat et møde op, hvor både repræsentanter for Nanoq Power, departementschefen og naalakkersuisoq for området deltog.

Det fortæller Svend Hardenberg, der indtil videre er tilfreds med sagens udvikling.

– På mødet havde departementschefen og vi mulighed for at fremlægge handlingsforløbet overfor medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Hans Enoksen. Han udtalte ved afslutningen af mødet, at han på baggrund af det, der blev frembragt på mødet, nu selv ville gå ind i sagen, og gennemgå alle bilagene.

