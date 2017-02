Enoksen vil have 90 procent grønlandske skibsofficerer

I slutningen af januar meldte naalakkersuisut for fiskeri og fangst, Hans Enoksen (PN) ud, at han vil have flere grønlandske officerer på trawlerne.

- Bemandingsreglerne på trawlere skal strammes, så andelen af grønlandske officerer hæves fra det nuværende niveau på 60 procent, oplyste han for to uger siden.

På det tidspunkt ville han ikke sætte tal på.

Men det vil han nu overfor Sermitsiaq.

- Jeg arbejder mod en fordelingsnøgle på 80/20 eller 90/10, siger Hans Enoksen (PN) til Sermitsiaq.

Han siger også til avisen, at arbejdet er sat i gang og et konkret forslag vil blive sendt i høring, så forslaget kan vedtages i løbet af i år.

Som reglerne er i dag, så skal hele mandskabet på dækket være hjemhørende. Hos officererne skal det være 60 procent, mens der intet krav er til de teknikere, der udelukkende står for vedligeholdelsen af fabriksanlæggene på skibene.

I ugens udgave af Sermitsiaq forklarer Hanse Enoksen nærmere, hvorfor han mener det er vigtigt, at stramme bemandingsreglerne