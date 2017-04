Enok Sandgreen tavs om sin politiske fremtid

Det store spørgsmål er, om han og Nikolaj Jeremiassen vil fortsætte i Siumut-gruppen, efter at fem af deres kolleger har indgået en aftale med IA, der sender Ane Hansen ind i borgmester-embedet.

Uden kontakt

Det er ikke lykkedes Siumuts forhandlingsleder Otto Jeremiassen at få kontakt til Enok Sandgreen.

Læs også: Drama i nord – Ane Hansen bliver alligevel borgmester

Otto Jeremiassen og den kommende IA-borgmester ser gerne, at de to fortsætter i Siumuts gruppe, så kommunens politiske fremtid bygger på et så stort flertal som muligt.

- Vi har prøvet i nat og i dag at få kontakt til Enok Sandgreen, men endnu er det ikke lykkedes, siger han til Sermitisiaq.AG.

Mobil-forbindelse afbrudt

Sermitsiaq.AG fik via et mobilopkald kontakt til Enok Sandgreen, men han afbrød forbindelsen, da han hørte, hvem der ringede op. Fredag eftermiddag havde han ingen problemer med at tale med pressen, da han skulle forklare, hvad han ville som borgmester.

Læs også: Ane Hansen: Fornuften sejrede

Dermed er det fortsat usikkert, hvor stor Siumuts politisk gruppe i den nye kommunalbestyrelse vil være – fem eller syv personer.

Nikolaj Jeremiassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han ikke har taget stilling til, om han vil fortsætte i Siumut. Han vil ikke anerkende den aftale, som i nat blev indgået mellem IA og Siumuts femmandsgruppe.

- Nu skal vi drøfte situationen med partimedlemmer, der stod bag indstillingen af Enok Sandgreen, oplyser Nikolaj Jeremiassen til Sermitsiat.AG. Dermed hentyder han til Siumut-medlemmer, som ikke er folkevalgte til kommunalbestyrelsen, men sidder i Siumuts lokalafdeling.

Siumut mødes senere i dag

Siumut skal mødes senere i dag kl. 17.00 for at tage stilling til, hvem der skal være 1. viceborgmester. Det vil være en stor overraskelse, hvis det ikke bliver Jess Svane, som var den Siumut-politiker i kommunen, som fik flest stemmer.

Læs også: Enok Sandgreen: Jeg bliver borgmester i Qaasuitsoq Kujalleq

Otto Jeremiassen fastslår imidlertid, at udnævnelsen til denne post skal foregå på en reglementeret måde, hvor hele gruppen er repræsenteret. Set i det lys er tavsheden fra Enok Sandgreens side ikke optimal.