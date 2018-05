Enigt udvalg: Skattefradrag skal hæves

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 27. maj 2018 - 12:01

Rettelse kl. 12.57: Demokraternes Niels Thomsen oplyser, at han deltog i udvalgsmødet, selv om han ikke har underskrevet betænkningen.

Finans- og Skatteudvalget har haft naalakkersuisoq Pele Broberg til samråd i forbindelse med behandlingen af de årlige skattefradrag, som ikke har været justeret siden 2005.

Fradragsværdi udhulet

Pele Broberg kunne på mødet oplyse, at inflationen har udhulet person- og standardfradraget med en værdi for den enkelte skatteborger på 7.941 kroner, hvor kommuneprocenten er 42 og 8.320 kroner for borgere, hvor den kommunale skatteprocent er 44.

Fradragssater: Nuværende satser: Personfradrag: 48.000 kroner Standardfradrag: 10.000 kroner Satser som er inflationsjusteret: Personfradrag: 63.648 kroner Standardfradrag: 13.260 kroner Kilde: Naalakkersuisoq Pele Brobergs svar til Finans- og Skatteudvalget under et samråd.

Finans- og Skatteudvalget skriver i en betænkning, ”at særligt personfradraget som standardfradraget ikke har fulgt løn- og prisudviklingen. Disse to fradrag har ikke været reguleret siden 2005. Dermed er der sket en kraftig udhuling af fradragene. Det er udvalgets ønske, at Naalakkersuisoq for Finanser arbejder for at rette op på dette forhold.”

Det fremgår ikke af betænkningen og det talepapir, som Pele Broberg havde med til samrådet i udvalget, om Naalakkersuisut støtter ideen om at hæve de to fradrag,

Flertal står bag

Det er imidlertid et enigt udvalg med repræsentanter fra Siumut, Partii Naleraq, Demokraterne og Inuit Ataqatigiit, der repræsenterer et stort flertal i Inatsisartut, der står bag forslaget. De to en-mandspartier Nunatta Qitornai og Samarejdspartiet har ikke sæde i udvalget.