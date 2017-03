Energiselskab afskediger administrationsdirektør

Administrerende direktør Michael Pedersen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Henning Uldal, der har været administrationsdirektør i selskabet siden 1. december 2015.

Hvorfor er Henning Uldal blevet fyret?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Michael Pedersen.

Hvorfor ikke?

- Det ligger i fratrædelsesaftalen, at vi ikke kommenterer sagen, siger den administrerende direktør.

Arbejdsmiljøproblemer

Michael Pedersen ønsker derfor ikke at kommentere, om fyringen skyldes de omfattende arbejdsmiljøproblemer, som har eksisteret igennem en længere periode.

For knap en måned siden oplyste tillidsrepræsentant Klaus B. Henriksen til avisen Sermitsiaq, at de ansatte på hovedkontoret gennem 2016 har oplevet krænkelser, ledelsessystemer, der ikke respekteres, og generelt et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som har resulteret i mange opsigelser.

Det fik fagforeningen Djøf Danmark til at bede selvstyrets Økonomi- og Personaleafdeling om hjælp til at rette op på arbejdsmiljøet i Nukissiorfiit.

Arbejdspladsvurdering

Det skete blandt andet med baggrund i en arbejdspladsvurdering, der påpegede flere problemstillinger i selskabets arbejdsmiljø.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra den 63-årige Henning Uldal, der som administrationsdirektør har været dybt involveret i arbejdsmiljøforhandlingerne. Før sin ansættelse var Henning Uldal ansat som direktør i Forsvarets Materieltjeneste.