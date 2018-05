Energiplan: Vand, sol eller vind i Nuuk?

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 30. maj 2018 - 17:23

Det er ikke givet på forhånd, at den fremtidige bæredygtige energiforsyning til hovedstaden alene skal bygge på vandkraft. Solcelleanlæg eller vindmøller kan komme i spil.

Nukissiorfiit er netop nu sammen med eksterne rådgivere i fuld gang med at analysere, hvilke investeringer der vil være de mest hensigtsmæssige. Både set fra et forsyningsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv, oplyser energiselskabet til Sermitsiaq.AG.

- Efter sommerferien forventer Nukissiorfiit at have et større overblik over de forskellige muligheder, oplyser direktør Michael Pedersen, Nukissiorfiit.

Ingen problemer i dag

Michael Pedersen understreger, at der i dag er tilstrækelig forsyningskapacitet til at dække det stigende behov i byen frem til der etableres supplerende forsyning.

- Det skyldes, at el- og varmeforsyningen er et fleksibelt system, der kan tilpasses det aktuelle behov. Når elforbruget er højt, bliver en større del af varmen produceret på oliebaserede kedler fremfor på elkedler, der benytter vandkraft, oplyser Michael Pedersen.

Vil ikke skrue op for olien

Selskabet ønsker imidlertid ikke, at man blot øger anvendelsen af de oliebaserede kedler. Derimod har man fokus på, hvordan man kan øge anvendelsen af vedvarende energi. Målsætningen her i landet er nemlig, at man i 2030 i vidst muligt omfang baserer energiforsyningen på vedvarende energikilder.

- De vedvarende energikilder indgår som et vigtigt element i planlægningen af kommende investeringer, fastslår energidirektøren.

Flere løsninger i spil

I dag får Nuuk leveret strøm via det store vandkraftanlæg i Buksefjorden. Det er muligt at lave en ekstra turbine, men der er også andre løsninger.

- Anlæg til udnyttelse af vind- og solenergi er modne teknologier, der efterhånden også er gode erfaringer med i arktiske egne. Derfor skal det overvejes, hvordan disse energiformer fremadrettet kan indgå i større grad i den grønlandske energiforsyning, fremgår det af Sektorplan for energi og vandforsyning.

Det fremgår af sektorplanen, at man i andre arktiske egne - eksempelvis i Alaska – har haft gode erfaringer med brug af vindmøller. Også i områder, hvor der i perioder er kraftig vind og kulde.