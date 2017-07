Endnu et fjeldområde risikerer at skride

Truslen mod Nuugaatsiaq og lllorsuit kommer ikke blot fra et fjeldområde, der risikerer at styrte i havet.

Hele fjeldsiden mod Karrat Isfjord er nemlig særdeles ustabil.

Mere diffust område

Helt konkret har geologerne identificeret endnu et sted med umiddelbar risiko for nedstyrtning, som offentligheden ikke før nu har haft kendskab til.

- I den her indledende fase har man udpeget to risikoområder. Det ene er det som har været i medierne, men der er også et længere mod vest på samme fjeldstykke, tættere på Nuugaatsiaq, siger Bo Naamansen, direktøren for Asiaq til AG.

Asiaq har sammen med GEUS undersøgt hele området.

- Vi kan på vores satellitbilleder se, at der er et område, hvor der har været en række mindre skred, siger vicedirektør i GEUS, Flemming Getreuer Christiansen til Sermitsiaq.AG.

Området ligger omkring 5 kilometer vest for det skred, der udløste tsunamibølgen.

Hvor det tidligere omtalte truende fjeldstykke er forholdsvis klart defineret, så er det ikke tilfældet med dette område.

- Det er mere diffust, og vi kan derfor ikke sige særligt præcist, hvor stort området er. Men umiddelbart ser det lidt større ud, end det stykke, der faldt siger Flemming Getreuer Christiansen..

Han understreger, at det i alle tilfælde er svært at forudsige, præcist hvor stort et område der vil skride, samt om det eventuelt vil rive mere med.

Ustabil fjeldside

Det nye område er indgået i den samlede risikovurdering.

- En af mange grunde til at Naalakkersuisut har taget den her beslutning (om foreløbigt ikke at genbefolke Nuugaatsiaq og Illorsuit, red.) er, at det ikke bare er et skred vi skal have overstået, men to og måske flere, siger Bo Naamansen fra Asiaq.

Og Flemming Getreuer Christiansen supplerer:

- Det er ikke det område vi primært har lagt vægt på i vores risikovurdering, men det indgår det samlede billede, siger han.

I det billede indgår også, at hele fjeldvæggen er særdeles ustabil, og GEUS har registreret skred adskillige steder. Nogle steder lander skredet blot i noget grus andre steder ryger det direkte i Karrat Isfjord.

Også på stedet for jordskredet er der en vis risiko for et nyt skred.

Præcise forudsigelser

Primært har GEUS i sin vurdering dog lagt vægt på det fjeldstykke, der tidligere har været omtalt. Og her kan de komme med ret præcise forudsigelser.

Det viser sig nemlig at forudsigelserne i modellerne og det der skete ved tsunamien 17. juni stemmer særdeles godt overens.

- Vi ville forvente at bølgen ramte Nuugaatsiaq 8 minutter efter skredet og Illorsuit efter 13. Og det er præcist det, som vi også kunne se, siger Flemming Getreuer Christiansen.

- Også højden på bølgen stemte overens med det, vi ville forvente ud fra volumen af det stykke som skred.

Volumen usikkert

Med hensyn til det hidtil kendte fjeldstykke er det primært volumen af det, der kan falde, der er usikkert. For selv om man har et billede af, hvilket areal, der er tale om, så er det svært at forudsige, hvor 'tykt' stykket vil være, hvis der kommer et skred.

Af samme årsag arbejder Beredskabskommissionen i sin risikovurdering også med to scenarier. Et hvor man går ud fra, at et stykke på det halve volumen af stykket fra 17. juni skrider. Og et hvor man regner med et tilsvarende stykke og lægger højvande oven i.

I det andet scenarie ligger størsteparten af Nuugaatsiaq i farezonen. For Illorsuits vedkommende er det dele af bygden.

