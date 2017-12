Endeligt dødsstød til KANUKOKA

Først forlod Kommuneqarfik Sermersooq sammenslutningen af kommuner, KANUKOKA, dernæst besluttede overgangsudvalget i Kommune Qeqertalik tirsdag den 28. november, at man også ville melde sig ud, når man fra nytår blev en egentlig kommune.

Malik: Det giver ikke mening at fortsætte

Tilbage er der således kun Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia og Qeqqata Kommunia.

Borgmester Malik Berthelsen hiver endegyldigt stikket og slukker lyset for kommuneforeningen, der den 18. december har bestyrelsesmøde, hvor man skal drøfte fremtiden.

Vil Qeqqata Kommunia fortsætte i KANUKOKA?

- Det ville vi gerne, men det er urealistisk, hvis vi kun er to til tre medlemmer ud af fem kommuner, svarer Siumut-borgmester Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Bedst at den lukkes

Malik Berthelsen mener, at det er bedst, at kommuneforeningen lukkes, hvilket er hans indstilling, når bestyrelsen samles den 18. december.

- Jeg synes, at det er rigtigt ærgerligt, fordi vi står stærkere, hvis vi kunne stå sammen om et samarbejde. Jeg respekterer imidlertid de to andre kommuners beslutning, siger Malik Berthelsen.

Ny samarbejdsmodel

Han håber, at det er muligt for alle kommuner at finde en anden samarbejdsmodel, som alle kommuner kan se sig selv deltage i. For som han siger:

- Vi bør samarbejde og hjælpe hinanden, er Qeqqata-borgmesterens håb.

Palle Jerimiassen fra Avaannaata Kommunia har også udtalt sig stærkt kritisk over for kommuneforeningens overlevelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kiista P. Isaksen, der er på rejse.