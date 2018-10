Endelig: Misbrugsbehandling til unge i løbet af tre år

Walter Turnowsky Onsdag, 17. oktober 2018 - 07:41

Som det er i dag, findes der ikke noget sammenhængende tilbud for unge, der er havnet i et misbrug af alkohol, hash eller spil. Der skal der nu rettes op - i løbet af tre år skal der opbygges et landsdækkende tilbud.

Naalakkersuisut har netop sendt en handlingsplan i høring, og den beskriver de utilstrækkelige tilbud.

- I Grønland har der aldrig eksisteret et nationalt tilbud til gruppen under 18 år med rusmiddel- og spilproblemer. Der har dog været forskellige private behandlingsindsatser, indsatser i Familiecentre mv., men tilbuddene har været sporadiske, hedder det i handlingsplanen.

Derfor er de unge under 18 år langt hen ad vejen henvist til at benytte de tilbud, der er målrettet voksne.

Det er også uklart, hvorvidt sporadiske tilbud målrettet unge overhovedet virker - de er nemlig ikke blevet evalueret.

Behandling i de fem store byer

Nu skal der så opbygges et net af behandlingstilbud, således at der etableres et behandlingscenter i hver af de fem kommuners hovedby. Disse tilbud vil dermed dække omkring 60 procent af de unge. Behandlingen skal både gribe dem, der er på vej ud i et misbrug og tilbyde egentlig behandling til dem, der allerede har udviklet et misbrug.

Centrene skal opbygges i løbet af tre år, således at et center etableres i det første år, og to i hvert af de efterfølgende år.

I mindre byer skal indsatsen blandt andet baseres på støtte via internettet fremgår det.

- Ved behov for behandling gives som udgangspunkt samme behandling som på behandlingscentrene, men over nettet kombineres denne med kortvarige intensive forløb med daglige behandlinger lokalt i perioder, lyder det i handlingsplanen.

Der udpeges en lokal tovholder i sundhedsvæsenet og kommunen, som blandt andet skal sørge for, at de unge møder op til behandlinger over nettet. Den pågældende får ligeledes til opgave at undersøge, hvorvidt de unge har taget alkohol eller hash.

Udover behandlingen beskriver handlingsplanen ligeledes en stribe af forebyggende indsatser.