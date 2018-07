Endelig: Børn i Tasiilaq skal sikres hjælp igennem bedre samarbejde

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. juli 2018 - 07:35

I juni besøgte et rejsehold for misbrugte børn for første gang Tasiilaq.

Og rejseholdet blev mødt med åbne arme.

Især en række af de professionelle, der til dagligt har kontakt til børnene i Tasiilaq, var glade for besøget.

- Flere sagde, 'endelig, vi har brug for nogen, der hjælper os', fortæller fagchef Ellen Magnussen fra Kommuneqarfik Sermersooq, der selv var med på denne første tur for rejseholdet.

Samarbejdet fungerede ikke

Det første besøg brugte rejseholdet på at skabe sig et overblik og få undersøgt, hvordan de får fat i de børn, som har behov for hjælp.

Derudover blev der holdt et møde, hvor politi, skole, døgninstitutionen, socialforvaltningen, familiecentret og elevhjemmet deltog.

I den forbindelse blev der dannet en netværksgruppe, som skal sikre, at børnene ikke bliver tabt mellem stolene, når de forskellige myndigheder er involveret. Og det var i den forbindelse, at de ovenstående bemærkninger faldt.

- Flere understregede, at der var brug for os til at sikre det tværfaglige samarbejde, så det hele ikke flyder, siger Ellen Magnussen.

- Derudover var de taknemmelige for, at de blev inddraget fra dag 1.

Politi slog alarm

Rejseholdet blev sendt til Tasiilaq i forlængelse af at politiet har oplyst kommunen om en række anmeldelser om overgreb på børn og unge i Tasiilaq. Netværkssamarbejdet blevet forankret i familiecentret, hvor ressourcerne i højere grad er tilstede.

- Det vigtige ved dette samarbejdsforum er, at vi får sikret, at alle ved helt præcis, hvad de skal gøre, forklarer Ellen Magnussen, der samtidig understreger betydningen af, at initiativet er lokalt forankret.

Får politiet for eksempel en anmeldelse om et overgreb, så skal der straks gå en underretning videre til kommunen. På samme måde skal øvrige fagpersoner melde videre til den nye centrale visitation i Nuuk.

Ellen Magnussen forestiller sig, at man til Tasiilaq kan hente inspiration i en model, der med succes er blevet gennemført i Aasiaat. Her tager familiecentret omgående fat i barnet og dets forældre, hvis der sker en anmeldelse til politiet. Herefter bliver barnet fulgt tæt, også og især, hvis den unge endnu ikke er parat til at tale om overgrebet. Når barnet så er klar til at fortælle om overgrebet ved en videoafhøring, så sker det også i familiecentrets trygge rammer.

I april tog Kommuneqarfik Sermersooq et skridt, der skal sikre, at der rente faktisk bliver reageret på underretning. I april blev en specialiserede underretningsvagt blev indrettet i Nuuk, og den skal sikre, at der bliver reageret på en underretning indenfor 24 timer.

Hvis konklusionen er, at barnet har behov for psykologhjælp, kan rejseholdet træde til. Det består af to psykoterapeuter, som en uge hver måned vil besøge Tasiilaq. Planen er at tilbyde gruppesamtaler fordelt efter alder og køn. Derudover vil der være en åben konsultation og mulighed for individuelle samtaler.