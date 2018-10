Embedsmænd skal kortlægge Kangerlussuaqs fremtid

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. oktober 2018 - 16:14

Det oplyser naalakkersuisoq for infrastruktur Simon Simonsen i en pressemeddelelse, hvor han påpeger, at en tidligere arbejdsgruppe, der holdt sit seneste møde i februar, har afsluttet sit arbejde med at undersøge forskellige scenarier for lufthavnens fremtid.

Fem scenarier

Den gamle arbejdsgruppe beskrev fem mulige scenarier.

- Af selv samme årsag holder den arbejdsgruppe ikke flere møder, understreger Simon Simonsen.

Derimod er der aftalt en opfølgning med kommunens borgmester Malik Berthelsen om at nedsætte en embedsmandsgruppe.

- Her vil vi i fællesskab belyse mulighederne for at imødekomme kommunens vision om at overtage og drive Kangerlussuaq Lufthavn i selskabet Arctic Circle Traffic, oplyser Simon Simonsen.

Kommissorium mangler

Kommissioriet for embedsmændenes arbejde er ikke endeligt på plads, og det skal først godkendes på det politiske niveau, før embedsmandsgruppen kan påbegynde sit arbejde, oplyser Simon Simonsen.

- Trods en vis uenighed om landets fremtidige lufthavnsstruktur, kan jeg forsikre om, at der stadigvæk er en god og konstruktiv dialog mellem Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia, fastslår Simon Simonsen i pressemeddelelsen.