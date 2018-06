EM deltager i armbrydning: Bedre resultat end forventet

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 06. juni 2018 - 14:28

Armbryderen Mikkel Andersen fra Nanoq Pullers i Nuuk, er tilfreds med sit resultat, da han har opnået sit mål. Hans mål var, at undgå sidste pladsen.

Ud af 18- deltagere i sin vægtklasse blev han nummer 12 med højre arm, og nummer 16 med venstre arm.

Først tilbageholdende

Mikkel Andersen fortæller, at han ikke havde meget selvtillid i den første armbrydningskamp, da han var nervøs.

- Da jeg først kom op til den første kamp med venstre arm, var jeg lidt tilbageholdende. Efter jeg fandt ud af, at vi er meget lige, blev jeg meget opsat på at vinde. Jeg vandt med højre arm dagen efter, fortæller Mikkel Andersen kampen om bulgarsk armbryder.

Han fortæller, at de var meget lige og han tabte derfor med en teknisk fejl, da han kom til at løfte sin albue.

Se videoen hvor Mikkel Andersen vinder mod en armbryder fra Bulgarien herunder:

Han var ikke så heldig da han møder sidste års europamester fra Litauen i den anden kamp.

- Det var lidt ærgerligt at jeg mødte sidste års europamester, dermed var jeg ude fra mesterskabet efter jeg tabte mod ham, fortæller Mikkel Andersen, han er overbevist om at han ville have bedre resultat, hvis han ikke havde mødt ham tidligt i mesterskabet.

Glad for fremvisning

- Jeg er glad for at fremvise Grønland ved min deltagelse. Jeg tager godt imod muligheden. Jag håber på, at der bliver flere armbrydere i landet, siger han.

Der deltog 36 lande i europamesterskabet i armbrydning, og Mikkel Andersen er stolt over at være den første kæmper mod store lande med mange indbyggere.

Hans ven Pilutaq Chemnitz fra Danmark var sammen med ham til mesterskabet for at støtte ham.

- Han støttede mig virkelig godt, han gør mig mentalt klar til kamp, siger Mikkel Andersen.

LÆS OGSÅ: Mikkel til europamesterskaberne i armbrydning

Støtte gjorde deltagelse muligt

Elite Sport Greenland, Sannassisoq ApS ,GSE ApS, Nystrup kigutit, Ittu net, Rene design sponsorerede Mikkel Andersens deltagelse til europamesterskaberne.

- Hvis det ikke var for sponsorerne, kunne jeg ikke komme afsted til EM, understreger Mikkel Andersen.

Han glæder allerede til den næste mesterskab, men han ved ikke hvornår han vil til mesterskab igen. Han drømmer om at deltage til verdensmesterskaberne i armbrydning til næste år.