EM-deltager: Jeg vil give alt hvad jeg har

- Det bliver en stor oplevelse for os alle at deltage ved EM i badminton. Og jeg kan risikere at møde europamesteren i single, hvilket vil være helt vanvittigt, hvis det sker.

Det siger den 26-årige badmintonspiller Jens-Frederik Nielsen fra Nuuk til Sermitsiaq.AG, der deltager ved europamesterskaberne i badminton for hold. Mesterskaberne afholdes i den russiske by, Kazan, fra næste uge.

Jens-Frederik Nielsen fortæller, at deltagelsen ved EM vil være hans største oplevelse i sin badminton-karriere.

- Vi kommer til at møde spillere, der spiller i et helt andet tempo, som vi aldrig har oplevet. Man kan måske sammenligne, at B-67 i fodbold møder et Premier League-hold i England. Det er det, vi skal opleve, så jeg håber på, at vi kan få så meget erfaring som muligt, så vi kan rykke os endnu yderligere, fremhæver han.

Tempoet vil være stor udfordring

Især tempoet vil være den store udfordring for de grønlandske spillere.

- Ved EM vil tempoet være meget højere end Island Games. Der vil blive spillet utroligt hurtigt fra vores modstandere, og det er det, som vi skal prøve at kæmpe mod. Det tempo, som bliver spillet internationalt, kender vi ikke så meget til, og det vil være vores største udfordring i turneringen, siger Jens-Frederik Nielsen.

Vil gøre alt for at vinde

I den seneste år har han trænet hårdt, først mod Island Games, der skete sidste år i juni, og frem mod den kommende EM. Der er ikke kun blevet spillet badminton ved træningerne, for han har tilbragt mange timer på træningscentret.

- Jeg træner næsten hverdag til dagligt. Både intervaller og styrketræning i træningscentret, og sammen med landstræner Rune Svenningsen har vi prøvet at finpudse vores spil. Men dem, som vi kommer til at møde, kommer fra en kultur, hvor de træner på fuldtid. De træner hver morgen med deres trænere, og det kan vi godt mærke, at vi er bagefter på det punkt, påpeger han.

- Hvad er din succeskriterie ved EM?

- At jeg kan spille på det højeste niveau overhovedet som muligt. På papiret har jeg ikke en chance for at vinde kampe, så det jeg kan gøre er at spille mit allerbedste spil. Jeg kommer ikke ind på banen for at tabe, og uanset om hvem det er, jeg spiller mod, skal jeg jo forsøge at vinde. Jeg vil føle mig som verdensmester, hvis jeg formår at vinde én kamp, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Det grønlandske herrelandshold, der deltager ved EM i Rusland, består, udover Jens-Frederik Nielsen, af Bror Madsen, Taatsiannguaq Pedersen og Toke Ketwa-Driefer. De møder England, Slovakiet samt Ungarn ved EM.