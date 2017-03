Elitesatsning i futsal

På det seneste er det gået godt for futsal, hvor de grønlandske spillere har markeret sig ved internationale turneringer.

De næste fire år skal sporten så yderligere have et kraftigt løft for at nå et højt internationalt niveau.

Elite Sport Greenland og Grønlands Boldspil Union har nemlig indgået en fireårig aftale, hvor futsal bliver støttet med 3,2 millioner kroner.

Det er første gang Elite Sport Greenland indgår en aftale med et specialforbund, da støtte hidtil er gået til udvikling af de enkelte talenter indenfor de forskellige sportsgrene.

- Samarbejdsaftalen mellem ESG og GBU er et vigtigt skridt mod en mere målrettet indsats for elite- og talentudvikling, skriver formand for Elite Sport Greenland, Malik Hegelund Olsen i en pressemeddelelse.

GBU har allerede udarbejdet langsigtede planer og målsætninger for udviklingen af både eliteudøvere og hold.

Med støtten får GBU nu større sikkerhed for, at planerne kan føres ud i livet.

- Nu får vi ro til at planlægge os flere år frem – både med landsholdet, men også med talentudviklingen på hele kysten, siger GBU-formand John Thorsen.

- Det er essentielt for den fortsatte udvikling af elitesporten og for at opnå et højt internationalt sportsligt niveau. Derfor er vi meget begejstrede for samarbejdets potentialer og styrkelsen af den nationale eliteidræt, siger Malik Hegelund Olsen.

Et af de vigtige områder i samarbejdsaftalen er uddannelsen af træner, så de når elitetrænerniveau. Dernæst skal der udvikles en så stor gruppe af talenter som muligt. Det skal dels ske ved målrettet talentudvikling, dels ved flere regionale samlinger, så talenter fra hele landet bliver fastholdt.

- Alt det er en del af mange indsatser, der skal bære os til et medlemskab i UEFA og FIFA, siger GBU-formand John Thorsen.