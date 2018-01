Elitekursus i futsal blev stor succes

- 40 timers kursus i futsal er veloverstået og med rigtig meget teori og praktisk opgaver kommet i mål med en super energi.

Det skriver fodboldforbundet Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK), i en pressemeddelelse.

Kurset blev ledet af Uefa-instruktøren Mico Martic, der også er landstræner for det finske landshold, og blev holdt i Nuuk.

Formålet med kurset var til dels at højne landstræneres og regionstræneres uddannelse til fremtidens udfordringer.

- For at bygge fremtidens elite er vi nød til at højne fundamentet ude i klubberne og vi håber at der vil blive taget godt imod instruktørerne når de kommer. KAK sender efter planen en overordnet kursus plan ud så man ved hvor nærmeste kursus afholdes og hvornår, siger formanden for fodboldforbudet KAK, John Thorsen i en pressemeddelelse.

Mål om at arrangere turneringer

Landstræner i futsal René Olsen er glad over, at der har været elitekursus.

- Vi skal styrke vores netværk både lokalt med mere samarbejde med også internationalt og hele tiden forsøge at udvide vores horisont som trænere. En opgave for blandt andet regionstrænerne er også at arrangere Regionssamlinger i futsal (Nord, Midt & Syd) for talenter med henblik på en rød tråd fra talent til A-landsholdet. Spilsystemer, aftaler, livsstil og fremtidsplaner er vigtige temaer for at KAK kan vise vejen for fremtidens landsholdsspillere, lyder det fra landstræneren.