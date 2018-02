Elite Sport Greenland og Grønlandsbanken forlænger samarbejdsaftale

Grønlandsbankens administrationsdirektør, Carsten Th. Pedersen, anser kontraktforlængelsen med ESG, som en bred støtte til både elitesportsfolk og til ESG’s øvrige projekter.

- Det er en glæde at fortsætte samarbejdet med ESG. Udover at gøre et stort arbejde for Grønlands elitesportsfolk, så har ESG også hænderne nede i talentudvikling som f.eks. GUX idrætslinjen. Det store og brede arbejde med unge og voksne sportsfolk, støtter Grønlandsbanken helt naturligt op om, udtaler Grønlandsbankens administrationsdirektør, Carsten Th. Pedersen.

Bestyrelsesformand for ESG, Malik Hegelund Olsen, ser samarbejdet med Grønlandsbanken som en anerkendelse af det store arbejde, der bliver lagt i grønlandske sportsudøveres udvikling.

- At samarbejdet med Grønlandsbanken fortsætter er for os et udtryk for, at vi gør et godt arbejde med udviklingen af ambitiøse unge mennesker og forbilledlige OL-deltagere, udtaler Malik Hegelund Olsen og fortsætter. ESG har lagt fremadrettede strategier for udvikling af både elite-sportsfolk og udvikling af landets talenter, og på GUX idrætslinjen er der både tale om sportslig og faglig udvikling af de unge, slutter Malik Hegelund Olsen.

ESG og GrønlandsBANKEN har samarbejdet siden 2013, og den nye kontrakt strækker sig til slutningen af 2019. De ESG-støttede elitesportsfolk, Martin Møller og Laila Salling har for nylig kvalificeret sig til OL i Sydkorea i henholdsvis langrend og halfpipe freestyle ski.