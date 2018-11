Elever fra Sisimiut er grønlandsmestre i historie

Redaktionen Søndag, 11. november 2018 - 12:54

De har arbejdet godt og grundigt med at lave en video. Sat sig ind i den kongelige verden. Lavet kulisser, filmet, klippet. Og ventetiden har været lang. Alt for lang for nogle. Endelig, i sidste uge en onsdag morgen, kom klasselærer Malte Nyholt ind til 7.b med den bedste nyhed til klassen, den som de har håbet på at høre; de har vundet historiedysten. Al deres arbejde har betalt sig. Det skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

- Det var med stor glæde at overbringe dem nyheden om, at deres video var blevet så godt modtaget, at den var fundet som vinder. Hver dag blev jeg mødt af forventningsfulde spørgsmål om hvorvidt jeg har hørt noget, fortæller klasselærer for 7.b, Malte Nyholt.

- Det er så vildt! Vi har arbejdet rigtig hårdt, og nu har vi vundet over så mange klasser, siger klassen samstemmende. Selve skuespillet har også været rigtig sjov, om end der også var en del fnisen rundt omkring, når der blev filmet, er eleverne også enige om.

Engageret klasse

Konkurrencen er udskrevet af Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og har flere klasser fra hele Rigsfælleskabet med, opdelt i en dansk og grønlandsk afdeling. Selve historiedysten var også opdelt i to runder. Den første runde afsluttes med en online quiz. De bedste klasser gik derefter videre til finalerunden, hvor man kunne vælge mellem to emner. 7. b valgte den sidste, der hed: ’På familieophold med Frederik den 8.’

- Opgaven lød på at lave en fremstilling, der viser familiens sommerophold på Fredensborg, da Frederik den 8.’s søskende blev gift ind i de europæiske kongehuse. Der var en masse ting, der skulle researches før videoen. Hvad laver de kongelige? Hvad snakker de om? Hvordan adskiller de forskellige kongehuse sig fra hinanden?, fortæller Malte Nyholt.

Klassen skulle lave en film, hvor kongefamilien samledes sammen og holdt sommerferie i Fredensborg Slot i 1880’erne. Den kom til at hedde ’ Sommerferie hos Europas svigerforældre.

- Vi har selv lavet kulisser, undersøgt de forskellige lande og sættet os ind i, hvordan de kongelige er. Tøjet, udsmykningen, maden og alt det andet har vi også selv taget med i skolen eller lavet, fortæller 7.b. De har også selv filmet og klippet den otte minutter lange video.

- Det var svært at få plads til alt det, eleverne ellers gerne ville vise, siger Malte Nyholt og fortæller, at konkurrencen startede tilbage i starten af september, og næsten alle hans timer med klassen er gået til at lave forarbejdet og selve filmen.

Førstepræmien, som 7.b har vundet, er en rejse til Danmark arrangeret af Frederiksborg Museum – med alt betalt.

Den største præmie​​​​​​

Museet pointerer deres valg af vinder med, at klassen har lavet en velfortalt, spændende og indholdsrig historie, og at den afspejler, klassen har formået at arbejde selvstændigt med emnet og lavet en grundig historisk research.

Klassen kan se frem til masser af oplevelser, blandt andet besøg i Frederiksborg Slot og Det nationalhistoriske museum og flere spændende steder i København. Datoerne for rejsen er endnu ikke fastsat, men klassen glæder sig rigtig meget.

- Jeg er som klasselærer virkelig stolt på elevernes vegne, og det er helt på sin plads, at de har vundet. Jeg håber, de har lært, at de ved en fælles indsats kan nå rigtig langt. Jeg håber og tror på, at hele klassen er blevet styrket fagligt og ikke mindst socialt, og det er på sigt den største præmie for klasse, slutter Malte Nyholt.