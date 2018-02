Fra elev til uddeler i Brugseni

28-årige Arnannguaq Lyberth overtager jobbet som uddeler i Brugseni Sisimiut pr. 1. april 2018. Hun vil blive ansvarlig for tre butikker i byen og knap 65 medarbejdere.

- Vi er glade og stolte over, at Arnannguaq er gået hele vejen fra elev i Sisimiut til uddeler. Vi ser frem til at have hende med på lederholdet og glæder os rigtig meget til vore fremtidige samarbejde, lyder det fra Kalaallit Nunaanni Brugsenis Facebook-side.

Nuværende uddeler i Brugseni Sisimiut, Stefan Nelth, skal videre til Brugseni Nuuk

Ansat i en årrække

Arnannguaq Lyberth har igennem en årrække været ansat i Brugseni Sisimiut.

- Hun begyndte sin karriere i Kalaallit Nunaanni Brugseni som non-food elev, hvor hun blev færdigudlært i 2012. Senere blev hun afdelingsleder og souschef med større ansvar i Brugseni Sisimiut, oplyser Kasper Dyrberg, kommunikationsmedarbejder Brugseni.

Arnannguaq Lyberth er født og opvokset i Sisimiut, og vender efter ét år i Danmark tilbage til byen, oplyser Kalaallit Nunaanni Brugseni.