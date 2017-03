Elendig postgang i Sydgrønland

Det er lige før skibspost er hurtigere end luftpost.

Hvad med vigtige forsendelser?

Sådan lyder kritikken, efter at forsendelser af pakker og breve i Sydgrønland siden nytår er blevet længere tid om at nå frem til bestemmelsesstedet. Det bekræftes af både forbrugere og Tele-Post.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på vigtige forsendelser som for eksempel fra sundhedsvæsenet, hvor prøver bliver sendt til nærmere analyse i Nuuk eller Danmark. Det er ikke betryggende set fra det perspektiv, at posten er så lang tid om at nå frem, siger Josef Petersen fra Narsaq.

Han reagerer på tilbagegangen på baggrund af egne erfaringer.

Skæringspunktet

- Jeg bestilte noget til en værdi af over 1.000 kroner i Danmark for flere uger siden, og jeg har endnu ikke modtaget hele min bestilling. Jeg har tidligere bestilt noget, der skulle sendes med post, og det gik væsentlig hurtigere. Noget har ændret sig. Og ikke til det bedre, mener Josef Petersen, der peger på årsskiftet som skæringspunktet for markante postforringelser i Sydgrønland.

Og han er ikke alene om den erfaring.

Læs hele historien om den elendige postgang ved at klikke på linket herunder, hvor du kan købe dig adgang til hele avisen AG: