Elektronik-butik ændrer pris efter fejl

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 12:02

Elgiganten tilbyder en minihøjttaler fra Bose – Soundlink Mini 2 – til 1.399 kroner. Butikken oplyser samtidig, at man ved dette køb sparer 600 kroner.

Nota Bene butikken i Nuuk har nøjagtig samme vare på tilbud, men prisen er dramatisk højere: 1.999 kroner. Det ejendommelige er, at butikken samtidig oplyser, at man sparer 800 kroner.

Hvad er normalprisen?

Hvad er normalprisen? 1.999 kroner eller 2.799 kroner. Spørgsmålet svæver i det uvisse. Vi jagter en forklaring.

Nota Bene noterer med småt i sin annonce i den husstandsomdelte tryksag, at ”Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer”.

Er der tale om en trykfejl?, spurgte vi indkøbs- og marketingdirektør Heine Stilling Jensen fra Pisiffik, der har ansvaret for markedsføringen. I øvrigt for begge butikker.

Erkender fejl

- Ja, der er tale om en menneskelig fejl. Vi skulle have fanget den forkerte pris i Nota Bene-annoncen i vores korrektur, oplyser marketingdirektør Heine Stilling Jensen til Sermitsiaq.AG, efter at han har undersøgt sagen. Og han beklager fejlen over for kunderne.

Han understreger, at Elgiganten og Nota Bene normalt aldrig har samme vare på tilbud, så sætternissen har virkelig været på spil.

Ny pris

Heine Stilling Jensen oplyser, at man i butikken har opsat et skilt, hvor man over for kunderne beklager fejlen, og Bose-højttaleren kan nu købes for 1.399 kroner – 600 kroner under normalprisen, hvilket er nøjagtigt samme tilbud, som Elgiganten fører i tilbudsugen, der starter på fredag den 1. juni.