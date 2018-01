Elbiler kan give stigende efterspørgsel efter sjældne jordarter

Der er i alt 17 stoffer der regnes som sjældne jordarter. I 2017 var der især to af dem, det steg kraftigt i pris, skriver Rare Earth Investing News.

Disse to jordarter med de mundrette navne neodymium and praseodymium (forkortet NdPr) er helt afgørende for at fremstille kraftige magneter, som skal bruges til blandt andet vindmøller og elmotorer.

Findes i Grønland

Begge stoffer er med i sammensætningen af de sjældne jordarter både på Kvanfjeldet og på Kringlerne.

Priserne for NdPr nåede i 2017 deres højeste niveau i tre år efter markante stigninger.

Rare Earth Investing News vurderer, at priserne fortsat vil stige i 2018, dog mere gradvist.

Der er dog især et område, der er værd at holde øje med, nemlig elbilerne. Stadig flere modeller benytter sig nemlig af såkaldte permanente magneter, hvor de to sjældne jordarter er nødvendige.