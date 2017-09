Den ekstremt farlige orkan Maria raserer caribisk ø

- Vi har mistet alt, der kan købes for penge.

Det er meldingen fra Dominicas premierminister, Roosevelt Skerrit, i et opslag på det sociale medie Facebook, efter at orkanen Maria ramte østaten tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Det kraftige uvejr tog til i styrke, kort før det gik i land. Det oplyste USA's nationale orkancenter, NHC, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Orkanen blev på det tidspunkt opdateret til kategori 5, der er den højeste kategori på Saffir-Simpson orkanskalaen.

Siden er Maria blevet nedjusteret en smule til kategori 4, men orkanen beskrives fortsat som "ekstremt farlig" af NHC.

- Min største frygt her til morgen er, at vi vil vågne til nyheder om alvorlige kvæstelser og muligvis dødsfald på grund af jordskred udløst af den vedholdende regn, skriver Skerrit ifølge BBC.

Tidligere fortalte Roosevelt Skerrit via liveopdateringer, at hans eget hustag var blevet revet af, og at hans skæbne var op til "orkanens nåde".

Orkanen forventes at fortsætte mod Jomfruøerne og Puerto Rico, når den har passeret Dominica, oplyser NHC.

Det Miami-baserede orkancenter oplyser, at Maria passerede forbi øen Martinique og har en vindstyrke på op mod 250 kilometer i timen.

Maria kommer, bare to uger efter at orkanen Irma bevægede sig igennem Caribien. Her forårsagede den massive ødelæggelser på sin vej.