Ekstrem-løb kommer til Diskobugten

Småløb på stedet på indlandsisen, en spurt gennem Ilulissats gader og en tur op på både Store Aqanaq og Skarvefjeld på Diskoøen.

Sådan et program kan tage pusten fra de fleste, men for ekstremløbere kan det næppe blive bedre.

Derfor er der rift om pladserne på det trailløb ved Diskobugten, der nu for første gang tilbydes til løbere fra hele verden.

Det er Løberejser.dk, der i samarbejde med Arctic Friend, har arrangeret løbet til august.

- Vi oplever en stigende interesse for at løbe steder, hvor du kommer på kant med naturen, og hvor store oplevelser indgår i det at løbe. Vi mener, at Grønland er noget af det, oplevelsesmæssigt, mest ekstreme, man kan løbe, siger partner Jørn Andersen fra Løberejser.

20-30 km om dagen

Trail Run Camp 2017, som løbet ved Diskobugten hedder, afvikles i august, og løberne lægger ud med en tur på 26 kilometer ved Kangerlussuaq. Herefter går turen til Ilulissat, hvor gruppen løber ud til isfjorden og op på Store Aqanaq.

De forskellige ruter og øvrige arrangementer er tilrettelagt, så løberne får både kulturel og historisk indsigt undervejs.

- Grønland bærer en historie, som er både nær og fjern på en underlig dragende måde, fortæller Jørn Andersen, som forventer, at det især er amerikanere, franskmænd og canadiere, der vil deltage sammen med danske løbere.

Lokale løber med

Ekstremløbet afrundes efter en tur til Diskoøen og Cecilieruten med et orienteringsløb i Ilulissat med deltagelse af byens lokale løbere.