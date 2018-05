Ekstraordinær samling i foråret

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. maj 2018 - 11:20

De valgte medlemmer af Inatsisartut må regne med, at de bliver indkaldt til en ekstraordinær samling i løbet af foråret. Det redegjorde alderspræsident Hans Enksen (PN) for, da han åbnede den konstituerende samling for kort tid siden.

På grund af valget ville den næste samling først have været efterårssamling. Men Hans Enoksen forklarede, at medlemmerne måtte påregne at blive indkaldt til en samling inden sommerferien. Det sker for at behandle de punkter, som Naalakkersuisut vurderer ikke kan afvente en efterårssamling.