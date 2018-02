Ekstra socialrådgivere til oprydning af børnesager

Selvstyrets tilsynsenhed offentliggjorde sidste år en stærk kritisk tilsynsrapport om, at Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning i anbringelsessager og plejefamilietilladelser i Nuuk er ”mangelfuld og i forhold til krav om aktiv og tilstrækkelig handlen i alvorlige sager – uforsvarlig”.

Nu er hovedstadskommunen ved at gøre sig klar til den store oprydningsarbejde i de mange børne- og ungesager.

2,3 millioner til oprydningen

Udvalget for Økonomi og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq indstilles til at godkende udmøntningen af 2,3 millioner kroner til oprydning af børnesagerne. Det fremgår af dagsordenen til udvalgets møde i dag, torsdag.

Pengene skal bruges til fire socialrådgivere og en leder, der skal arbejde med oprydningen i årene 2018-2020. Det sker efter indstilling af Deloitte, som sammen med Forvaltning for Børn og Familie har udarbejdet en 3-årig plan til oprydning i de aktive børnesager.

900 sager med betydelige fejl og mangler

Det vurderes, at der er ca. 1.200 aktive børne- og ungesager i Kommuneqarfik Sermersooq og at der er betydelige fejl og mangler i ca. 75 procent af alle de aktive sager. Det svarer til, at der vil være behov for oprydning i ca. 900 aktive sager med betydelige fejl og mangler.

Det fremgår af dagsordenen, at de mulige fejl og mangler i de enkelte børne- og ungesager med behov for oprydning vil være forskellige, både for så vidt angår tyngde og antal.

Flere mangler

- Af fejltyper kan nævnes manglende lovpligtig opfølgning, manglende personrettet tilsyn i anbringelsessagen, manglende afslutning på/af igangværende støttende foranstaltning, manglende socialfaglig undersøgelse samt manglende handleplan. Hertil kommer et ukendt antal børne- og ungesager, hvor den igangværende støttende foranstaltning ikke har eller har haft effekt, aldrig er blevet effektueret, eller viser sig uhensigtsmæssig, når sagen udstyres med de nødvendige og ikke mindst lovpligtige grundlagsbeskrivende oplysninger, fremgår det af dagsordenen.

Det er Deloittes vurdering at der vil være behov for, at der indledningsvis foretages en ”sortering” af alle aktive sager ud fra følgende 3 kriterier:

Kategori 1 er sager, hvor det vurderes, at sagerne kan afsluttes inden for en periode på 6 måneder på baggrund af en beskeden socialfaglig indsats

er sager, hvor det vurderes, at sagerne kan afsluttes inden for en periode på 6 måneder på baggrund af en beskeden socialfaglig indsats Kategori 2 er sager, hvor det vurderes, at den eller de igangsatte støttende foranstaltninger er hensigtsmæssige, men hvor sagerne mangler et eller flere af følgende elementer: socialfaglig undersøgelse, handleplan, lovpligtig opfølgning eller personrettet tilsyn af en anbragt

er sager, hvor det vurderes, at den eller de igangsatte støttende foranstaltninger er hensigtsmæssige, men hvor sagerne mangler et eller flere af følgende elementer: socialfaglig undersøgelse, handleplan, lovpligtig opfølgning eller personrettet tilsyn af en anbragt Kategori 3 er sager, hvor den eller de igangsatte støttende foranstaltninger vurderes som uhensigtsmæssige og hvor der muligvis også mangler et eller flere af følgende elementer: socialfaglig undersøgelse, handleplan, lovpligtig opfølgning eller personrettet tilsyn af en anbragt ung eller et barn

