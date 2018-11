Ekstra helikopter søges indsat i syd

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 14. november 2018 - 12:33

Under spørgetimen i Inatsisartut oplyste Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq, at man om få dage har en plan for, hvordan trafiksituationen i Sydgrønland kan løses.

Det var Siumuts Anders Olsen, der ønskede, at Selvstyret aktiverer de otte millioner kroner som ligger som reserve på trafikområdet.

Løses i dag

- Problemerne i Sydgrønland skal løses i dag frem for i morgen, sagde Anders Olsen henvendt til Vittus Qiujaukitsoq.

Uden at love noget om at aktivere de otte millioner kroner oplyste Vittus Qujaukitsoq, at man havde planer om at indchartre en ekstra helikopter. Han erkendte, at der lå en reservepulje på otte millioner kroner, som kan aktiveres.

- En af de kommende dage forventer vi at kunne fremlægge en plan for, hvordan vi kan løse problemerne i Sydgrønland, men også i Diskobugten, sagde Vittus Qujaukitsoq.