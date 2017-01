Ekstra goder til ansatte i Semersooq

Kommuneqarfik Semersooq har oplevet, at det har været svært at rekruttere socialrådgivere, familievejledere, terapeuter, psykologer, vejledere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på såvel ældre- og handicapområdet og pædagoger inden for social/psykiatri- og handicapområdet.

Det er i byerne Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit, at problemet er størst, oplyses det i en pressemeddelelse.

Følgende goder kan nuværende og kommende medarbejdere få:

Månedlig individuel supervision + gruppesupervision hver anden måned + ekstra supervision i forbindelse med akutte krisesituationer

En årlig frirejse

En times fælles motion i arbejdstiden om ugen eller deltagelse i CSR en time pr. uge

En årlig inspirationstur til Nuuk, faglig sparring med kolleger fra Nuuk eller udvekslingsophold i en dansk kommune, såfremt det lader sig gøre

Der bliver tilbudt en åremålslignende ansættelse (eventuelt i form af årligt éngangsvederlag)

- Økonomiudvalget håber, at den nye ordning er det, der skal til i forhold til at kunne rekruttere og fastholde en kompetent arbejdsstyrke til vores byer uden for Nuuk, siger borgmester Asii Chemnitz Narup i pressemeddelelsen.

Ordningen er i første omgang blevet tidsbegrænset til tre år.