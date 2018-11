Ekstra forestilling af "Juulimaaq - Nannullu Anersaava" i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 18. november 2018 - 15:21

En stor skare af publikum og generelt stor interesse for Grønlands Nationalteaterens juleforestilling, “Juulimaaq – Nannullu Anersaava” (Julemanden og Isbjørnens Ånd) udløser to ekstranummer for forestillingen i Nuuk d. 21. kl. 16:30 og 22. november kl. 19:00, i Nationalteaterets lokaler, det meddeler Grønlands Nationalteater i en pressemeddelelse.

Forestillingen blev produceret og vist i Nuuk sidste år og tog efterfølgende på turné til byerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat, dermed har den snart været hele landet rundt, lyder det i pressemeddelelsen.

Historien

Udgangspunktet for forestillingen er Bent Hallers bog ”Historien om Julemanden”. Den er blevet bearbejdet til scenen og omskrevet til i højere grad at tage udgangspunkt i den grønlandske sagnkultur.

Historien foregår omkring vintersolhverv og handler om kampen mellem lysets kræfter og de mørke og onde kræfter. Innersuit (underjordiske ånder) har taget solen til fange og skabt evigt mørke.

En isbjørn har taget kampen op med ånderne, men er blevet hårdt såret. To modige børn finder bjørnen og hjælper ham med at hele sårene. Børnene går nu ind i kampen for at befri solen, og de må gøre brug af al deres mod, klogskab og næstekærlighed før kampen er vundet.

Hvis man gerne vil have mulighed for at se forestillingen, skal man være hurtig. Der er kun de to forestillinger, der er planlagte, og billetsalget er allerede i gang, oplyser Grønlands Nationalteateret i pressemeddelelsen.