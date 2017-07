Ekstra fly skal hjælpe på forsinkelser

Air Greenland har valgt at indleje et af Danish Air Transports turbopropelfly - en ATR 42-320.

Det sker for at komme de forsinkelser til livs, som har plaget selskabet de seneste uger.

Det ekstra vil blive sat ind på ruterne Nuuk – Kangerlussuaq, Nuuk – Keflavik og Nuuk – Narsarsuaq.

Trafikken i Air Greenland har været hårdt ramt af forsinkelser og aflysninger som følge af dårligt vejr, tekniske problemer og mangel på besætninger til de nødvendige ekstra flyvninger for at få forsinkede passagerer frem.

Her i højsæsonen har især Nordgrønland været hårdt ramt af dårlig sigtbarhed, hvor et stort antal passagerer, post og fragt har været forsinket. Flere byer har samtidigt været ramt af tåge og lavt hængende skyer over en længere periode, og det har givet problemer med at afvikle det planlagte trafikprogram.

Air Greenland har derfor valgt at indleje et ekstra fly med besætning hos Danish Air Transport. Flyet bliver sat ind i de kommende to måneder .

