Ekspræsident Obama vil hjælpe unge med at ændre verden

USA's tidligere præsident Barack Obama vil i fremtiden bruge sin energi på at hjælpe unge ledertalenter med at forsøge at ændre verden.

Det siger han i en tale på et universitet i hjembyen Chicago.

Det er første gang, at Barack Obama taler offentligt som ekspræsident, siden han forlod Det Hvide Hus 20. januar.

Her løftede han lidt af sløret for, hvad hans tid efter otte år som USA's præsident skal gå med.

- Efter at min tid som præsident nu er slut, har jeg brugt meget tid på at tænke over, hvad det vigtigste er med hensyn til et nyt job, siger han til forsamlingen af indbudte studerende.

- Jeg er overbevist om, at det vigtigste, jeg kan gøre, er at hjælpe og forberede den næste generations ledere til at tage stafetten op og selv forsøge at ændre verden.

Talen bliver holdt på University of Chicago, hvor Obama selv har været underviser i jura.

Ikke siden januar har Obama holdt en tale offentligt eller givet et interview.

/ritzau/