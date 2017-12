Eksportører mister troværdighed

Direktør og medejer af Heca Nuuk A/S, Nicolai J. Nissen, havde set frem til december med stor spænding. Efter et år med forhandlinger og forberedelser med samarbejdspartnere stod det klart, at Godthaab Bryghus’ nye juleøl Bad Santa og Tannebaum, skulle i handlen i Island. Men sådan gik det ikke.

– Vi har brugt en kvart million kroner på at komme ind på markedet i Island. De første varer var kommet fint ind på hylderne, så vi var klar til den planlagte julelancering, som allerede blev planlagt før sommerferien. Men der var forsinkelser i varelevering hen over sommeren, der betød at vor produktionsplan skred, siger Nicolai J. Nissen.

Det skriver Sermitsiaq.

Sælskindseksport rammes

I Great Greenland mærker de også RAL’s ustabilitet. Det er svært at opgøre i kroner og øre, men ifølge direktør Ditte Sorknæs, er det især på tillidskontoen, at det koster dyrt.

– Det her har rigtig meget med troværdighed og kundernes tillid til os at gøre. Når jeg for eksempel lover en designer, at hun får fremsendt skind fra os til sin kommende kollektion, og de skind så ikke kommer frem, og vi i sidste øjeblik må finde andre skind – måske i farver, hun ikke har ønsket, så går det altså ud over vor troværdighed.

