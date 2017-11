Eksport af 600.000 kubikmeter vand

Den grønlandske virksomhed Koldco Greenland, der vil eksportere vand fra Paamiut til Afrika, er snart klar med en plan for produktionsanlægget.

Indtil videre afventer virksomheden en godkendelse fra Søfartsstyrelsen på en midlertidig fyrlinje, før Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre lokalplanen som endelig gældende.

Sådan lyder det fra både Kommuneqarfik Sermersooq og lokal samarbejdsparter i projektet, Martin Sandy Shalmi.

- Kommunalbestyrelsens offentliggørelse af lokalplanen som endelig, er trin ét ud af tre trin, før vi kan gå i gang med selve produktionen. Trin to er en plan for selve anlægget, som skal designes og optimeres og dernæst godkendes af departementet for erhverv. Trin tre er en naturkonsekvensanalyse, der omfatter hele projektet inklusiv vor bygning.

- Det kan først ske til foråret, og når den er færdig, skal den bearbejdes og godkendes i Departementet for Miljø og Natur. Derefter kan vi koncentrere os om at finde pengene, siger Martin Sandy Shalmi,der vurderer, at der er gode muligheder for at få finansieret projektet til en samlet sum af 500 millioner kroner.

