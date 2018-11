Ekspert: Oprustningen i Arktis er i gang

Walter Turnowsky Torsdag, 22. november 2018 - 05:44

I politikernes skåltaler bliver det jævnligt fremhævet, at Arktis skal forblive et lavspændingsområde. Det blev blandt andet endnu engang fremhævet, da de fem arktiske kyststater i maj i år fejrede 10-året for Ilulissat-erklæringen.

Men når champagneglassene er stillet til side, og stormagterne hver især forfølger deres interesser i Arktis, så er det en helt anden udvikling, der er i gang. Og derfor vil Arktis ikke forblive et lavspændingsområde, lyder en klare melding fra André Kenn Jakobsen, der er post. Doc. på Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- De strategiske interesser, der ligger i at isen smelter og der kommer nye sejlruter, som vil være helt centrale i shippingverdenen, gør bare at der kommer nye interesser på spil i Arktis, siger han til Sermitsiaq.AG.

Og det vil kunne mærkes i Grønland.

- Grønland vil være et særdeles interessant sted for disse interesser at manifestere sig både for USA, Kina og Rusland.

Uafhængig vækker stormagters interesse

André Kenn Jakobsen fremlagde sin analyse onsdag under en konference på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om Kinas aktiviteter i Grønland. Han pegede på, at Kina i disse år viser en kraftigt stigende interesse for Arktis og her især Grønland, og det kan medføre, at USA's interesse ligeledes stiger. Begge dele hænger direkte sammen med Grønlands mål om uafhængighed.

- Hvis uafhængigheden kommer tættere på, så vil disse stormagter vise interesse i, hvordan de så kan gøre bruge af det, siger André Kenn Jakobsen.

- Vil Grønland forsvar være medlem af Nato? Det ser det ud til, at man gerne vil. Men det kan være, at nogle af de kinesiske investeringer over lang tid kan være med til at ændre denne holdning.

LÆS OGSÅ: USA: Modstand mod Kina ved lufthavne - men ikke ved miner

USA vil ikke tolere meget

André Kenn Jakobsen understreger, at sådanne strategiske planer og overvejelser har et meget langt tidsperspektiv. Så selvom hverken selvstændigheden eller de nye sejlruter er lige rundt om hjørnet, så er de tre stormagter for længst i færd med at forberede sig på den situation.

Han mener derfor, at den kinesiske interesse for at investere i Grønland både har et kommercielt og et strategisk sigte.

Sejlruten nord om Rusland og igennem Nordvestpassagen er ganske enkelt den korteste vej til den USA´s østkyst, hvis man kommer fra Kina. Og netop de nye sejlruter vil betyde, at Kina også har en interesse i at beskytte disse sejlruter men også eventuelle investeringer. Det er imidlertid svært for Kina at være tilstede i Arktis, da USA, NATO og Rusland i forvejen er militært tilstede. Det her er uafhængigt Grønland bliver interessant for Kina.

- USA vil kunne tolerere næsten ingen ting af russiske og kinesiske aktiviteter i Grønland, hvis de vurderer, at disse aktiviteter er af militær eller strategisk betydning.