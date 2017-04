Eksperter peger på fire havområder til UNESCO-verdensarv

Der er potentielt gode nyheder på vej til fire havområder i Grønland. De er nemlig af en række eksperter blevet peget på som værende potentielle bejlere til UNESCO's verdensarv. I en ny rapport har eksperterne peget på syv områder - og det er altså heraf, at de fire af dem ligger i Grønland.

De fire områder er:

Last Ice Area

Pikialasorsuaq/Nordvandet

Diskobugten/Store Hellefiskebanke

Ittoqqortoormiit/Scoresbysund Fjord.

- Vi er rigtig glade for, at så mange grønlandske områder, er udpeget. Det gælder ikke mindst Last Ice Area og Pikialasorsuaq/Nordvandet. Det er områder, som er essentielle for mange havpattedyr og de mennesker, der er afhængige af dyrene," siger Mette Frost, seniorrådgiver hos WWF Verdensnaturfonden, og fortsætter:

- Rapporten giver god anledning til at få marin beskyttelse højere op på dagsordenen i Grønland og få drøftet, hvordan man bedst beskytter livsvigtige områder på en måde, der ikke forhindrer økonomisk udvikling, siger Mette Frost.

Langt fra beskyttet nok

Mette Frost mener ikke, at de arktiske områder får nok beskyttelse.

- De arktiske havområder er slet ikke beskyttet godt nok. Med den udvikling, der foregår i regionen i form af klimaforandringer, øget shipping og nye råstofprojekter, haster det med at få forvaltning på plads. Det er lettere at lave naturbeskyttelse, inden licenserne er givet, og sejlruterne er taget i brug, siger Mette Frost.

Kig til Canada

Hun nævner i samme ombøring, at man i Canada har sat nogle ambitiøse mål, som de grønlandske myndigheder godt kunne skæve til.

- I Canada har regeringen sat sig det ambitiøse mål at beskytte 10 % af den marine natur inden 2020, og der er sat penge af til også at realisere målene. Vi savner at se ambitioner for beskyttelse af den marine natur ved Grønland," siger Mette Frost.

Stadig et stykke vej til verdensarv

Der er dog stadig et stykke vej for de fire grønlandske havområder til at blive optaget på den fornemme verdensarvsliste hos UNESCO. I denne omgang er de blevet peget på af en række eksperter i en rapport.

Næste skridt skal derfor blive, at UNESCO lytter til eksperterne og begynder at kigge på de fire områder i Grønland.