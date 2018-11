Eksperter advarer: For tidligt at ændre alkoholloven

Walter Turnowsky Mandag, 19. november 2018 - 11:04

Lad nu alkoholloven virke inden I ændrer den. Det er hovedessensen i høringssvar fra Alkohol- og Narkotikarådet samt MIO til en række forslag om lempelse af den alkohollov, der blev vedtaget for et år siden.

Gardinerne skal væk, åbningstiderne i butikkerne udvides, reklamereglerne slækkes og unge under 18 skal have lov til at gå på café om aftenen. De forslag fra Demokraterne ventes et flertal af Inatsisartut at vedtage i dag.

Dermed ser flertallet bort fra de høringssvar, som eksperter er kommet med.

- Grundlæggende mener Alkohol- og Narkotikarådet, at det er alt for tidligt at vurdere, om Inatsisartutloven om alkohol virker eller ikke virker. Rådet mener, at loven skal have lov til at virke i nogle år, før der kan laves veldokumenterede effektmålinger af alkohollovens forebyggende tiltag, lyder det fra Alkohol- og Narkotikarådet.

Hos MIO er man enig.

- For Børnetalsmanden forekommer det forhastet, at man mindre end et år efter vedtagelsen ønsker at ændre en lov, der blev begrundet i, at man ønskede at følge WHO's anbefalinger, særligt anbefalingen om at stramme op i forhold til synlighed, tilgængelighed samt regulering og tilsyn med udskænkningsstederne. Hvad der har ændret sig i det korte tidsrum, som kan begrunde ændringerne, er uklart.

Anbefaler at vente tre år

I erhvervsudvalget støtter et flertal bestående af Siumut, Demokraterne og Samarbejdspartiet at afskærmningen - de omstridte gardiner - bliver fjernet. Inuit Ataqatigiit er imod at ophæve afskærmningen.

Til dette siger Alkohol- og Narkotikarådet:

- Ved at beholde den nuværende lov sendes et klart signal om, at alkohol ikke er for børn og unge under 18 år. Forbrugerne er ved at vænne sig den nye lov. Alkohol- og Narkotikarådet vil anbefale, at man giver den et tidsrum på tre år, før man kan forvente at se effekten af denne.

Børnetalsmanden mener, at man bør undersøge, hvilke dele af loven der virker, og hvilke der ikke gør.

- Hvis man mener, at loven ikke er effektiv i forhold til sine målsætninger, vil Børnetalsmanden anbefale en undersøgelse for at få et faktabaseret grundlag for sine beslutninger. For at få viden om hvorvidt loven bidrager til målsætninger, bør man vente med at lave ændringer og forinden evaluere konsekvenserne. Børnetalsmanden vil til sådan en undersøgelse og evaluering på det inderligste anbefale, at børn og unge spørges.

Frygter større forbrug

Når det gælder udvidede åbningstider og ændrede reklameregler, så er der opbakning fra et enig erhvervsudvalg.

- Alkohol- og Narkotikarådet anbefaler ikke, at der åbnes op for længere åbningstid om lørdagen. At ændre den nuværende åbningstid (som er fra kl. 10 -14) til kl. 10- 20 kan føre til et ændret drikkemønster i weekenderne i befolkningen, da flere får råd til at "udvide festen", da alkohol er billigere i butikkerne end på værtshusene. Og billigere alkohol vil føre til et større forbrug. Den nuværende åbningstid sætter en grænse for, hvor længe man kan købe alkohol billigere.

- Der er behov for en analyse af de socioøkonomiske konsekvenser af en udvidet åbningstid. Det er dog helt klart, at det er børnene, der bliver taberne ved en udvidet åbningstid.

Om reklamereglerne siger Alkohol- og Narkotikarådet:

- Rådet savner dokumentation for påstanden om, at udenlandske producenter stilles bedre end lokale producenter.

Som eneste punkt får forslaget om at unge under 18 skal kunne gå på café, selvom der også bliver serveret alkohol på stedet, en vis opbakning fra rådet.

Du kan læse erhvervsudvalgets betænkning samt høringssvarene fra MIO og Alkohol- og Narkotikarådet ved at følge dette link.