Ekspert: Samsung leverer et stærkt kort i konkurrencen

Den koreanske storproducent af smartphones Samsung har onsdag præsenteret markedet for sit nye flagskib, Galaxy S8.

Telefonen skal ikke bare rette op på fadæsen med Samsungs seneste produkt, der havde en tendens til at bryde i brand. Den skal også tage kampen op med Apples kommende lanceringer.

Det bør den også kunne, vurderer test- og forbrugerredaktør på hjemmesiden Computerworld Morten Sahl Madsen.

- Der er flere nye funktioner, der kan få mig til at løfte øjenbrynene. Det største er, at skærmen nu fylder mere eller mindre hele telefonen. Derfor kan man lave telefonen mindre.

- Derudover har de lavet en ny, digital assistent, der hedder Bixby. Bixby kan så gøre det lettere at udnytte mulighederne i telefonen, siger Morten Sahl Madsen.

Bixby kommer i halen på en stribe andre digitale assistenter som Apples Siri, Googles digitale assistent og Amazons Alexa.

- Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, hvor meget de digitale assistenter bliver brugt for nuværende, for der er stadig en del fordomme mod at tale til sin telefon i offentligheden.

- Men mange bruger dem i eksempelvis bilen. Og så er der enighed om, at de vil blive brugt meget i fremtiden. Så man eksempelvis taler med en digital assistent i stedet for et menneske, når man ringer ned og bestiller en pizza, siger Morten Sahl Madsen.

Galaxy S8 skal bidrage til, at Samsung fastholder sin førerposition på markedet for smartphones. Ikke mindst i lyset af store konkurrenter som kinesiske Huawei, der hastigt er i gang med at spise sig ind på markedet.

Apple skal også holdes for døren. Selskabet har varslet en større lancering til efteråret, når iPhone fylder 10 år.

- Nu ved man ikke, hvad Apple præcist kommer med. Men man forventer mange af de samme ting, som Samsung har præsenteret onsdag

- Så jeg tror, at Galaxy S8 vil klare sig fint i den konkurrence. For det er et stærkt produkt, Samsung har præsenteret, siger Morten Sahl Madsen.

