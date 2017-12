Ekspert: Mandel-snyd er et skråplan

Juleaften. Familien har spist sig mæt i juleand og brune kartofler, og nu er det tid til den traditionelle juledessert ris a la mande med kirsebærsovs.

Den velkendte jagt på den ene hele mandel, der udløser mandelgaven, sætter ind. Og selvom det er en alle-mod-alle leg, vælger nogle familier at snyde, så det er et barn, der løber med den eftertragtede præmie. Enten serveres børnenes portion dessert med en hel mandel, eller også bliver der diskret lagt en mandel i barnets hånd under bordet.

Men er det egentligt i orden at snyde med mandlen? Spørgsmålet deler vandene hos danskerne.

I en ny rundspørge, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, svarer 42,9 procent af 1.021 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år ja til, det er i orden at snyde med mandlen til børnenes vinding. 51,7 procent mener ikke, det er okay at snyde i mandel-legen.

Alder er afgørende

Spørger man eksperten, kommer det helt an på børnenes alder.

Er barnet fire år eller derunder, er det i orden at snyde med mandlen, så barnet vinder mandelgaven. Men fra fem-seksårsalderen skal barnet deltage i legen på lige vilkår med de voksen. Det mener familieforsker og psykolog Per Schultz Jørgensen.

- Omtrent der, hvor skolealderen begynder, bør barnet indgå i legen på lige fod med alle andre. På det tidspunkt skal snyderiet høre op. Barnet skal lære at tilegne sig de normer, som består i, at man skal kunne klare et vist pres. Man skal kunne udsætte sine egne behov og lære at kunne styre sig, siger Per Schultz Jørgensen. til Avisen.dk.

Ifølge ham er det vigtigt, at børnene lærer, man ikke vinder hver gang. Det er nemlig nødvendigt for børn at kunne udholde, de ikke får mandlen.

- Men jeg ved, der er forældre, der fortsætter med snyderiet hele vejen op til børnene bliver rigtig store. Og det er simpelthen et skråplan, siger Per Schultz Jørgensen.

Forberedt på nederlag

Han råder de voksne til at forberede barnet på et eventuelt nederlag ved forinden at fortælle om, hvad der skal ske, og huske dem på, at bagefter er der julegaver.

Han ser dog ikke noget problem i, at man lemper reglerne i mandelgave-legen, når børnene er under de fire år.

- Her er det vigtigst, at alle har det sjovt og det betyder, at børnene også får en mandelgave. Og så må man gerne snyde lidt, siger Per Schultz Jørgensen.

Han foreslår, at man laver et dobbeltspil, hvor børnene får deres egen tallerken ris a la mande med en gemt mandel i og at man derudover har en mandel, som de voksne skal kæmpe om.