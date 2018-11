Ekspert om Kvanefjeld: Svært at forene kemi- og miljøkrav

Redaktionen Tirsdag, 20. november 2018 - 17:32

Selvstyret stiller meget hårde, svært opfyldelige krav til Greenland Minerals, som vil udvinde uran og sjældne jordarter fra Kvanefjeld, mener Ole Christiansen.

Det skriver avisen AG.

Han er geolog, råstofkonsulent i Kommune Kujalleq og har årelang erfaring inden for minebranchen.

Ole Christiansen mener, det er vanskeligt for mineselskaberne både at opfylde stramme miljøkrav og samtidig forædle malmen mest muligt i Grønland.

For at skaffe flest arbejdspladser kræver råstofmyndighederne nemlig, at det australske mineselskab – tidligere GME, nu GML – etablerer et kemisk anlæg ved Narsaq.

- Der er kommet tre VVM-udkast (om virkningerne på miljøet, red.). Vi mangler endnu at se den endelige VVM-rapport. Derfor ved vi ikke mere præcist, hvordan GML vil løse miljøproblemerne.

Sætter sig mellem to stole

- Men det ser ud til, at vi i Grønland sætter os mellem to stole. På den ene side kræver myndighederne forædling på stedet for at få flest arbejdspladser. Samtidig stiller vi nogle meget høje miljøkrav. De to forhold er modsatrettede og vanskelige at forene. Man kan derfor stille det spørgsmål, om Grønland skal slække på miljøkravene eller slække på kravet om etablering af et kemisk værk, siger Ole Christiansen.

