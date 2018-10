Ekspert kalder tal om grønlænders beskæftigelse i Danmark for misvisende

Walter Turnowsky Fredag, 12. oktober 2018 - 09:10

Sidste uge offentliggjorde beskæftigelsesministeriet i Danmark alarmerende tal for beskæftigelsen blandt grønlændere i Danmark. Den viser angiveligt, at halvdelen af voksne grønlændere i Danmark er arbejdsløse, blandt de 25 til 50-årige skulle kun en tredjedel have tilknytning tul arbejdsmarkedet.

Tallene ramte lige ned i Folketingets åbningsdebat, hvor både Aaja Chemnitz Larsen (IA) og statsminister Lars Løkke Rasmussen kaldte tallene chokerende.

Men tallene holder ikke vand, mener Ortu Mørch Olsen. Han har netop afsluttet sin kandidatuddannelse i Eskimologi og Arktisk Studier og har beskæftiget sig med migration (vandringer) mellem Grønland og Danmark.

Giver er skævt billede

Ifølge Ortu Mørch Olsen er problemet, at man har udvalgt en gruppe på 4.000 og defineret dem, som værende 'grønlændere'. Gruppen er defineret som personer født i Grønland, som er flyttet til Danmark som over 18-årige i perioden 1999 til 2016.

- Det er problematisk, at man har valgt denne afgrænsning af gruppen, siger Ortu Mørch Olsen.

Ifølge ham får det nemlig tallene til at se mere alarmerende ud end de i virkeligheden er.

- Hvis man havde valgt en anden afgrænsning, så ville man have fået helt andre tal for grønlænderes tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark.

- En undersøgelse foretaget af den daværende Nordatlantiske Gruppe i Folketinget fra 2007 afgrænsede man antallet af grønlændere i Danmark til knap 18.500 personer fordelt i tre generationer. Konklusionen af denne undersøgelse viser således en markant højere tilknytning til arbejdsmarkedet end den vi ser i Vives undersøgelse.

Økonomisk Råd: Flertal klarer sig godt

Også Grønlands Økonomiske Råd nåede i 2013 frem til helt andre konklusioner.

- Analysen viser (..), at det store flertal af grønlandskfødte personer i den erhvervsaktive alder i Danmark har et relativ højt uddannelsesniveau – sammenlignet med uddannelsesniveauet i Grønland – og har samme store tilknytning til at arbejdsmarkedet som danskere generel, lyder deres konklusion.

Så det er helt afgørende, hvordan man skruer en sådan analyse sammen, for hvilke tal man får ud.

- Alt efter, hvilken afgræsning man vælger, så kan man næsten få det resultat, som man ønsker, siger Ortu Mørch Olsen, der samtidig undrer sig over, at der i analysen ikke er redegjort for, hvorfor man har udvalgt netop gruppen på de godt 4.000.

Medgiver at tal ikke repræsentative

Det er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der har udarbejdet analysen.

Seniorforsker Frederik Thuesen forklarer, at analysen bygger videre på en rapport fra SFI (VIVEs tidligere navn) fra 2015, og at man har overtaget definitionen fra dengang. Han forklarer, at både rapporten fra 2015 og den nye analyse vil sætte særligt fokus på 'sårbare grønlændere' i Danmark.

- Begge rapporter sætter altså fokus en særlig gruppe af grønlændere i Danmark – nemlig dem, der har haft hele deres barndom, indtil de blev myndige på Grønland – og derefter er flyttet til Danmark. Det er vel fordi man har en formodning om, at netop disse personer kan være sårbare – socialt og på arbejdsmarkedet – og derfor vil man gerne undersøge, hvordan det går dem på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i de nyeste tal, skriver han i et skrifteligt svar.

- Når det er sagt, vil jeg gerne medgive, at det selvfølgelig ikke er repræsentativt for alle personer med grønlandsk oprindelse, som lever i Danmark. Man ville få et mere fuldstændigt billede af den samlede gruppe, hvis man ikke blot afgrænsede sig til netop disse personer, men for eksempel tog alle med, som er født på Grønland, og som senere er flyttet til Danmark, skriver han videre og giver dermed Ortu Mørch Olsen langt hen ad vejen ret.

- Forstærker en skæv fortælling

Netop dette fokus på 'de sårbare grønlændere' i den ene rapport efter den anden er også kernen i Ortu Mørch Olsens kritik

- Ved at vælge denne fremgangsmåde fastholder og forstærker man fortællingen om, at grønlænder har svært ved at klare sig i Danmark. Den er med til at konstruerer en rodet fortælling, der ikke har meget at gøre med virkeligheden.

Ifølge Ortu Mørch Olsen vil den rette definition af en grønlændere ifølge de moderne forskningsteorier være, hvem der selv opfatter sig som sådan.