Ekspert giver Kruse medhold i notat-strid

Det fastslår den uafhængige ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Krav preller af

Grønlands Erhverv har ad to omgange forsøgt at få udleveret det omstridte notat, der vurderer de juridiske omstændigheder og muligheden for erstatningskrav i forbindelse med ophævelsen af de tidsubegrænsede kvoter. Avisen AG har også bedt om aktindsigt, men alle forsøg på offentliggørelse preller af på fiskeridepartementet.

Tirsdag begrundede Karl Kristian Kruse afslagene om aktindsigt over for Sermitsiaq.AG på følgende måde:

- Kammeradvokatens responsummer er fortrolige og dokumenterne er undtaget fra adgangen til aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven paragraf 10, nr 4, om myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssager bør føres.

Oluf Jørgensen fastslår, at den danske offentlighedslov har en tilsvarende undtagelse, som Kruse henviser til.

Undtagelse kan bruges

- Når et sagsanlæg er en nærliggende mulighed, så kan undtagelsen bruges, oplyser Oluf Jørgensen til Sermitsiaq.AG.

- Den bruges ofte til at undtage juridiske vurderinger fra Kammeradvokaten om lovligheden eller eventuelt erstatningsansvar, der kan følge af et kommende initiativ. Det kan f.eks. være et kommende lovforslag, oplyser forskningschefen.

Oluf Jørgensen oplyser desuden, at ”Folketingets Ombudsmand har godkendt denne brug af undtagelsen”.

Afslag er berettiget

- Min vurdering er derfor, at det er berettiget at afslå aktindsigt i rapporten fra Kammeradvokaten, siger Oluf Jørgensen.

Avisen AG oplyser i sin seneste udgave, at man har klaget til ombudsmanden over, at man har fået afslag på aktindsigten. Sermitsiaq.AG har forelagt Oluf Jørgensens vurderinger til ansvarshavende chefredaktør Christian Schultz-Lorentzen fra AG.

Chefredaktør fortryder ikke

Fortryder du, at avisen har klaget til ombudsmanden, når det nu tyder på, at Kruse har retten på sin side?

- Absolut ikke, fastslår Christian Schultz-Lorentzen og forklarer hvorfor:

- Striden om aktindsigt har varet hele efteråret, anført af Grønlands Erhverv. Fiskeriloven og dens konsekvenser kan få vidtrækkende konsekvenser for det grønlandske samfund. I den kontekst er det vigtigt at få fastslået – via ombudsmanden – hvilke eksperter der måtte have ret i denne sag. Det er avisens rolle at afdække, hvad der er ret og vrang. Vi ser frem til ombudsmandens afgørelse uanset udfaldet, siger Christian Schultz-Lorentzen, der udover titlen som ansvarshavende chefredaktør for avisen AG er direktør for Mediehuset Sermitsiaq.AG.

