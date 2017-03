Ekspert: Antal sager om Facebook-overvågning stiger

- Overvågning via Facebook bruges mere og mere. Og antallet af sager stiger uden tvivl, siger Martin Juul Christensen overfor Fagbladet 3F.

Han er advokat i LO med særlig indsigt i sociale mediers betydning for ansættelsesretten.

Ifølge Peter Lind Nielsen fra Bird & Bird glemmer folk fuldstændig at tage sig i agt på Facebook.

- Folk glemmer, at de taler til et større forum og kommer til at sige noget, de ellers ikke ville sige offentligt. Der forekommer en del tankeløshed på Facebook, siger Peter Lind Nielsen.

Martin Juul Christensen fra LO supplerer:

- Facebook er ikke privat. Faktisk det stik modsatte. Men mange tænker på Facebook som en kommentar over kantinebordet. Konsekvensen er, at flere får fyresedler eller advarsler for udtalelser, som tidligere ville være gået under chefens radar, siger han.