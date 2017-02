Egede: Råstoffer skal komme alle til gavn

I sidste uge har Múte Bourup Egede mødt en lang række aktører inden for branchen, og det gav ham vigtig viden og inspiration til, hvordan råstofsektoren kan udvikles, så ”den kan komme til størst mulig gavn for hele samfundet”, som han udtrykker det i en pressemeddelelse.

”Det er en mærkesag for mig, at landets råstoffer skal komme os alle til gode. Derfor ønsker jeg en dialogbaseret politik. Jeg har derfor afholdt en rækker møder med flere aktører indenfor råstofsektoren. Disse møder har understreget for mig, hvor vigtigt det er, at alle synspunkter bliver hørt i debatten om udviklingen af råstofsektoren. Derfor vil jeg i den kommende tid invitere flere aktører og organisationer til dialogmøder, oplyser Múte Bourup Egede.