Efterspurgte julebøger lanceres igen

Ligesom sidste år, lancerer NAKUUSA de efterspurgte Miilu og Nissi som gratis e-bøger, julehistorier for børn, så alle børn i Grønland kan have glæde af historierne, det oplyser børnerettighedsorganisationen.

- Alle børns ret til tryghed er rammen for de to små historier. Man kan som voksen blive inspireret til at sætte ord på følelser, gode og mindre gode og derfor snakke om tryghed og følelser med børnene, lyder det fra NAKUUSA.

Ifølge NAKUUSA, kan det være svært at sætte ord på følelserne for nogle, og disse bøger kan inspirere forældre og børn til at snakke om dem. Der er også inspirationer til små aktiviteter i bøgerne.

Bøgernes målgruppe er 3-6-årige børn.

Du kan downloade bøgerne her: 'Miilu og Nissi - At være usynling' og 'En tryg jul med Miilu og Nissi'